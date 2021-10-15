Акинфеев рассказал, за что штрафуют футболистов ЦСКА при Березуцком

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, за что штрафуют футболистов при главном тренере Алексее Березуцком.



«Допустим, сейчас до 15:00 после тренировки все должны быть на базе. Раньше как было: оттренировались — в машины попрыгали — погнали. Была пара человек, которые — такое ощущение — даже не мылись, так быстро они уезжали. А сейчас — чёткий регламент: не торопимся, приходим в себя после тренировки, идём на массаж, в баню, и только после трёх разрешается уезжать.



Штрафы условные. Хотя штрафы за опоздание или неприезд на тренировку были всегда. Но есть и мелкие штрафы. Допустим, главный тренер говорит, что нельзя трогать мяч во время разминки и бега по кругу. Кто-то взял, стукнул — давай, плати. Мы уже насобирали деньжат — купили большую колонку и поставили её в тренажёрном зале. Всё для команды.



Сколько стоит потрогать мяч? Не будем придавать огласке. Но всё лояльно. Алексей Владимирович — не изверг», — цитирует Акинфеева Sport24.