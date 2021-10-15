«Надо быть мужиком». Акинфеев объяснил, почему не возвращается в сборную России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему не возвращается в сборную России.



«Решение завершить карьеру в сборной принял ещё до чемпионата мира. С тех пор ни разу не было мысли переиграть. Когда ты принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему. Одно дело, если бы я играл за сборную два-три года. Провёл удачный чемпионат мира и быстро свалил — чтобы запомнили красавчиком. Но я был в национальной команде 15 лет. Провёл 111 матчей.



Важно понять — когда тебя вызывают в сборную, сезон идёт почти без выходных. Всё время сборы, тренировки, игры. Нет времени на передышку, нормальное восстановление. Как раз сейчас для меня самое золотое время. Живёшь в недельном цикле, игру сыграл — два дня восстанавливаешься. Не знаю, как у других ребят — может быть, им надо больше тренироваться — но когда тебе скоро 36, ты понимаешь: главное — грамотно подводить себя к играм», — цитирует Акинфеева Sport24.

Новость по теме Акинфеев: я вышел на поле и обыграл «Спартак». И пускай это будет худшее дерби в истории