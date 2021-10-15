Акинфеев: «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал» никогда не будет для меня стоять рядом с ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему не уехал в Европу по ходу своей карьеры.



«Куда я не уехал? Мне хоть одно конкретное предложение за 20 лет сделали? Если по сути вопроса: уезжать надо для того, чтобы играть. А не как у нас некоторые: сидят на лавочке, а дела с каждым месяцем всё хуже и хуже. Если ты едешь играть — конечно, прогресс будет. И для сборной, и для тебя лично. Как у Сани Головина. Единственное, его травмы замучили.



Возможно, я стал бы звездой «Манчестер Юнайтед»? Всё может быть. Но я выбрал такой путь. И я его лично прохожу. Выбрал я сам. Человек, который принадлежит себе самому. За меня никто не думает — и мне это приятно вдвойне. И никакой «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал» никогда не будет для меня стоять рядом с ЦСКА», — цитирует Акинфеева Sport24.