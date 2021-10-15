Экс-тренер Барриоса: в «Зените» Вильмару дали игровую свободу, отсюда и хорошие результаты

Генри Кальдерон, бывший тренер полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался о прогрессе игрока в России.

«На чемпионате мира 2018 года в России он не показал свою лучшую игру. Я был удивлён этому, ведь он всегда прекрасно работал с мячом, имел отличные дриблинг и пас, что мы видим и на сегодняшний день.

Я разговаривал с ним по этому поводу, ведь в «Бока Хуниорс» он уже был созревшим физически, выносливым. Но у него ещё не было хорошего первого паса. Барриос рассказал мне, что в «Зените» ему дали больше свободы в игре, раскрепостили его. Отсюда и хорошие результаты, которые он показывает», — приводит слова Кальдерона El Espectador со ссылкой.

Напомним, Барриос пополнил состав «Зенита» в феврале 2019 года.