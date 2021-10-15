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Северные страны официально выступили против проведения ЧМ каждые два года

Северные страны официально выступили против проведения ЧМ каждые два года
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Северные страны выступили с совместным заявлением против проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.

«На очередном конгрессе ФИФА в мае 2021 года большинство ассоциаций-членов ФИФА приняли резолюцию с просьбой изучить возможность проведения чемпионатов мира ФИФА раз в два года (как для мужчин, так и для женщин), а не раз в четыре года.

С тех пор ФИФА пыталась привлечь бывших игроков национальных сборных по всему миру, чтобы поддержать идею проведения чемпионатов мира ФИФА два раза в год. Футбольные ассоциации северных стран ещё не участвовали в диалоге по поводу повышения частоты проведения чемпионатов мира.

Футбольные ассоциации северных стран решительно выступают против идеи проведения чемпионатов мира по футболу раз в два года. Мы против этой идеи, потому что:

1) Женские Евро и чемпионат мира будут вытеснены из сферы внимания общественности и СМИ.

2) Это радикально изменит футбольную экосистему, в которой футбольные организации согласовывают международный календарь матчей, окна турниров и т. п. Это может в корне сделать невозможным продолжение нашей нынешней модели национальных турниров и матчей национальных сборных.

3) Мы не можем гарантировать, что клубы будут добровольно отпускать игроков на чемпионаты мира, проводимые раз в два года, если расписание матчей не согласовано теми, кто, как ожидается, будет его соблюдать.

4) Это приведёт к регрессу хорошо функционирующих турниров: мужской и женский Евро потеряют свой смысл, если чемпионат мира будет проводиться раз в два года.

Футбольные ассоциации северных стран работают над здоровым развитием футбола — в наших странах и во всем мире. Для любителей и профессионалов, мужчин и женщин.

Однако предлагаемые радикальные изменения чемпионатов мира по футболу имеют огромные последствия для футбольного сообщества в целом. Такие изменения должны производиться по договоренности между заинтересованными сторонами, а не в спешке. Футбольные ассоциации северных стран будут работать над конструктивными поправками для дальнейшего процветания футбола в других континентах и регионах, но это не должно происходить за счёт отказа от успешного развития европейского футбола.

Если большинство членов ФИФА решит принять предложение о проведении чемпионатов мира раз в два года, футбольные ассоциации Скандинавии должны будут рассмотреть дальнейшие действия и сценарии, которые ближе к нашим фундаментальным ценностям, чем то, что представляет собой текущее предложение ФИФА», — приводит текст заявления северных стран пресс-служба УЕФА.

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