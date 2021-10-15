Президент «Барселоны» оговорился, спутав Педри с Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провёл пресс-конференцию, приуроченную к продлению контракта с полузащитником команды Педри. Лапорта рассказал, как руководство клуба впервые увидело Педри. При этом, говоря о полузащитнике команды, он назвал его «Месси». Президент «Барселоны» тут же извинился за оговорку.



Новое соглашение 18-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Сумма отступных за игрока по новому контракту с «Барселоной» составит € 1 млрд.

Педри провёл 73 встречи в сезоне-2020/2021 за «Барселону», взрослую и олимпийскую сборные Испании. Он стал лидером сезона по этому показателю, опередив полузащитника сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша, на счету которого 72 матча. Педри, выступающий за каталонскую «Барселону», стал лучшим молодым игроком Евро-2020 по версии УЕФА.