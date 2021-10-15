Стив Брюс: неделя после смены владельца «Ньюкасла» была тяжёлой

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс высказался о нынешнем периоде работы в клубе. Ранее «Ньюкасл» объявил о приобретении клуба Фондом правительства Саудовской Аравии. После этого СМИ сообщали, что новые владельцы «Ньюкасла» намереваются уволить Брюса и взять более именитого тренера.
«К счастью, я уже давно работаю в этой сфере. И это помогает справляться с такими ситуациями.
В футболе всегда что-то происходит, всегда могут появиться какие-то новости, особенно когда мы говорим о «Ньюкасле». Скорость, с которой всё произошло, была огромной! Всё случилось за 24 часа. Я сам не думал, что всё будет так быстро.
Для меня эта неделя была тяжёлой, конечно. Но для клуба всё это очень позитивно.
Я уже встретился с новыми владельцами. Очень и очень приятные люди. Мы поговорили о травмах, составе, тренировочном комплексе. В общем, идёт обычная работа. Пока мне не скажут что-то другое, я буду продолжать своё дело», — цитирует Брюса talkSPORT.
- 15 октября 2021
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