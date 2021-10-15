Сульшер: на Фреда и Кавани мы пока не рассчитываем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии травмированных игроков. Также он признался, что полузащитник Фред и форвард Эдинсон Кавани не сыграют в матче 8-го тура АПЛ с «Лестер Сити», который состоится завтра, 16 октября. Они в ночь на 15 октября мск приняли участие в матче Бразилия — Уругвай (4:1) в квалификации ЧМ-2022.
«Пауза на международные матчи иногда хороша. Но есть и обратная сторона медали. Например, у нас травмировался Рафаэль Варан. Но зато Бейи и Линделёф играли, они в форме. Что касается Кавани и Фреда, то они только сегодня утром провели матч. Мы не рассчитываем пока на них. Им нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Но хорошо, что у них нет травм. Надеюсь, что мы сможем задействовать их в Лиге чемпионов. Магуайр начал тренироваться на поле. Он впервые вышел на газон после травмы», — сказал Сульшер во время пресс-конференции.
- 15 октября 2021
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