Азар пропустит матч «Реала» с «Шахтёром» в Лиге чемпионов

Форвард мадридского «Реала» Эден Азар продолжает восстанавливаться после повреждения, которое он получил в расположении сборной Бельгии, сообщает Marca. Азар, вернувшись в расположение мадридцев, прошёл медицинские тесты. Они показали, что пока он не может тренироваться в общей группе без каких-либо ограничений. Пока он тренируется по индивидуальной программе. Таким образом, Азар пропустит матч Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром», который состоится
В расположении сборной Бельгии Азар получил мышечное повреждение. В результате он не смог принять участие в матче за 3-е место Лиги наций со сборной Италии (1:2).
Примечательно, что 24 октября состоится матч Примеры с «Барселоной». Пока неизвестно, сможет ли бельгиец восстановится к первому эль-классико в сезоне.
- 15 октября 2021
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