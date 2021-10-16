Футболист «Анже» ярко высказался о резонансном пенальти на 87-й минуте в матче с «ПСЖ»

33-летний французский защитник «Анже» Ромен Тома дал яркий комментарий по поводу назначенного пенальти на 87-й минуте встречи с «Пари-Сен Жермен» (1:2) в ворота его команды, благодаря чему парижане одержали победу в матче 10-го тура чемпионата Франции.

«Это просто невероятно… В поражении со счётом 1:2 нет ничего постыдного, но проиграть вот таким образом это просто невыносимо. Мы работаем всю неделю, чтобы провести идеальный матч, но это всё не имеет смысла, так как судья просто не хочет тратить своё время. Я устал от этого бизнеса с VAR. Мы вложили в него миллионы и даже не знаем, как им пользоваться.

Это меня раздражает, потому что я увлечён футболом и предан ему, я обращаю внимание на то, что делаю. Икарди совершает фол в начале игры, он тянет меня за руку, я падаю, а затем максимально использует свою позицию, чтобы заработать пенальти. Я просто разочарован.

Прежде чем судья подошёл, чтобы посмотреть экран VAR, я нашёл время сказать ему, что важнейший эпизод произошёл до игры рукой и ударом головой. Соперник извлекает выгоду из дуэли со мной уже в самом начале, чтобы оказаться перед защитниками. Я спрашиваю судью, он говорит мне, что всё было проверено людьми из VAR. Это неправда, это ложь!» — цитирует футболиста Get French Football News.