Алисон и Фабиньо не примут участия в игре с «Уотфордом» и отправятся сразу в Мадрид

29-летний бразильский голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер и его 27-летний соотечественник и одноклубник Фабиньо вновь столкнулись с проблемами карантина в Англии после игр южноамериканских сборных. Оба футболиста пропустят ближайшую встречу «Ливерпуля» с «Уотфордом» в эти выходные.
«Нам пришлось разбираться с проблемами карантина, и мы приняли решение, что Алисона и Фабиньо не будет в Ливерпуле сразу после игр сборных – они полетят сразу в Мадрид и будут ждать нас там. Надеюсь, они смогут принять участие в матче ЛЧ с «Атлетико», а затем смогут немного задержаться там, чтобы суметь вернуться в Англию.
Очевидно, они могли бы вылететь в Англию, но действующие правила, означали бы для них карантин, им пришлось бы изолироваться от своих семей. Мы снова и снова сталкиваемся с этими проблемами, а решений ещё нет.
Они оба играли в сборной Бразилии, поэтому в Испании они получат четыре дня в стране, не включённой в красный список, и это то, что важно для вас. После возвращения в Англию они проведут ещё шесть дней в карантине и уже к следующим выходным станут доступными для игры с «Манчестер Юнайтед», — цитирует Клоппа Football Espana.
Напомним, в соответствии с действующими постановлениями правительства Великобритании футболисты должны пройти 10-дневный карантин по возвращении в Англию, потому что южноамериканские страны в настоящее время находятся в красном списке из-за роста заболеваемости COVID-19. Именно из-за этого клубы Премьер-лиги отказывались выпускать своих игроков в национальные команды.
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