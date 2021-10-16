Два футболиста «Тоттенхэма» сдали положительный тест на коронавирус

В «Тоттенхэме» два футболиста сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Sky Sports. При этом не уточняется, кто именно заразился среди игроков.
По информации источника, оба футболиста тренировались с командой в четверг. Согласно правилам, они должны отправиться на самоизоляцию на 10 дней, а значит они пропустят матчи с «Ньюкаслом» и «Вест Хэмом» в чемпионате Англии и игру с «Витессом» в Лиге конференций.
Кроме того, из южноамериканских сборных в состав «Тоттенхэма» только в субботу, 16 октября вернутся Кристиан Ромеро, Джовани Ло Чельсо и Эмерсон Ройаль.
Матч 8-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» состоится 17 октября в 18.30 по мск. После семи матчей «Тоттенхэм» с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Ньюкасл» с тремя очками располагается на предпоследнем, 19 месте.
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