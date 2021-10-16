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Президент Венесуэлы поддержал идею проведения чемпионата мира каждые два года

Президент Венесуэлы поддержал идею проведения чемпионата мира каждые два года
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино и поделился мнением об идее проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.

«Я считаю, что престиж соревнования не зависит от частоты его проведения. В противном случае нам пришлось бы проводить чемпионат мира каждые 40 лет. Если моё мнение имеет какое-либо значение, я согласен с тем, что проведение чемпионата мира каждые два года — это хорошая идея. Турнир будет чаще радовать болельщиков и мотивировать молодёжь на занятие спортом», — приводит слова Мадуро AP News.

В мае этого года стало известно, что ФИФА намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года. Следующий чемпионат мира пройдёт в ноябре-декабре 2022 года — впервые в истории соревнования примет Катар.

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