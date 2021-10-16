Роберт Евдокимов стал новым главным тренером «Кубани», сообщает пресс-служба клуба. В тренерский штаб нового наставника войдут помощники Олег Нечаев и Евгений Варламов.



Ранее Александр Точилин покинул пост главного тренера «Кубани». Затем из клуба ушли старший тренер Владимир Маминов и тренер по физической подготовке Виталий Дуванов. Контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.



Точилин стал главным тренером «Кубани» в августе 2021 года. «Кубань» в 17 матчах набрала 11 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Лидером соревнований является «Оренбург» (37). Точилин ранее работал в таких клубах, как санкт-петербургское «Динамо», «Сочи» и «Олимп-Долгопрудный». В 18-м туре Футбольной национальной лиги «Кубань» ждёт встреча с «КАМАЗом».

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