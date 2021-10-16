«Ньюкасл» рассматривает возможность приглашения Жозе Моуринью

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить клуб английской Премьер-лиги, сообщает Il Messaggero.
По информации источника, в услугах 58-летнего португальского специалиста заинтересован «Ньюкасл Юнайтед». Руководство английского клуба ищет замену нынешнему наставнику команды Стиву Брюсу и рассматривает возможность приглашения Моуринью. Напомним, действующее соглашение Моуринью с «Ромой» рассчитано до 2024 года.
Моуринью возглавил «Рому» в мае 2021 года. Ранее португальский специалист работал в таких командах, как «Порту», «Барселона», «Бенфика», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттехэм Хотспур» и в других клубах. «Рома» в 7 матчах набрала 15 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022.
- 16 октября 2021
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