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«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Спартак» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Спартак» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 16 октября, состоится матч «Спартак» — «Динамо». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (16) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

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