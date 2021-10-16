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Садио Мане стал третьим игроком в истории АПЛ, кто забил 100 голов без пенальти

Садио Мане стал третьим игроком в истории АПЛ, кто забил 100 голов без пенальти
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане забил гол в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом».

Данный мяч стал сотым для игрока в английской Премьер-лиге. Мане стал третьим игроком в истории чемпионата Англии, кому удалось забить 100 мячей, не исполняя одиннадцатиметровые удары, сообщает OptaJoe.

Гол Мане в ворота «Уотфорда»:

Ранее подобного результата добились экс-нападающий «Ливерпуля» Эмиль Хески, на счету которого 110 мячей в английской Премьер-лиге, и бывший форвард «Тоттенхэм Хотспур» Лес Фердинанд, который забил 149 голов в играх чемпионата Англии.

В данный момент в матче «Уотфорд» — «Ливерпуль» перерыв. Счёт – 2:0 в пользу красных. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Ливерпуль».

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