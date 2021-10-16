Ян Облак: у «Атлетико» с «Ливерпулем» всегда получаются зрелищные матчи

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем».
«Нам предстоит важная игра с командой, которую я хорошо знаю. Футболисты «Атлетико», которые оставались в расположении клуба, много тренировались, а уехавшие в сборные провели несколько матчей, поэтому мы будем готовы. С «Ливерпулем» у нас всегда получаются зрелищные матчи. Это отличный клуб, играть против которого всегда непросто. «Ливерпуль» находится в отличной форме, мы тоже, так что это будет интересная встреча. Мы должны показать лучшую игру, чтобы набрать очки», — приводит слова Облака пресс-служба «Атлетико».
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль» состоится 19 октября в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.
- 16 октября 2021
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