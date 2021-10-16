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Куман высказался о своём будущем в «Барселоне»

Куман высказался о своём будущем в «Барселоне»
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался о своём будущем в клубе на фоне неудач на старте сезона.

«Я привык к тому, что люди говорят о моём будущем. Это нормально в большом клубе, здесь всегда говорят о тренере. Такое происходит не первый раз.

В прошлом году тоже были моменты, когда обсуждалась персона главного тренера. Президент поддержал меня и все разъяснил. Но тренер должен выигрывать игры. Я больше не хочу говорить о прошлом. Я хочу направить все свои силы на предстоящий матч. Я не буду концентрироваться на своих чувствах. Я стараюсь сделать всё возможное для клуба», — цитирует Кумана Marca.

После семи сыгранных туров в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.

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