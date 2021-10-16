К. Кангва: спасибо богу, что «Арсенал» обыграл «Зенит». Без помощи этого бы не случилось

Полузащитник тульского «Арсенала» Кингз Кангва прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1).



«В первую очередь хочется сказать большое спасибо богу за то, что мы сегодня выиграли. Без его помощи этого бы не случилось. «Зенит» — сильная команда с сильными игроками, и мы это прекрасно понимали. Боролись до конца и благодаря нашему желанию в итоге победили», — сказал Кангва в эфире телеканала «Матч Премьер».

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 23 очка в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) располагается на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (19) и «Сочи» (18).