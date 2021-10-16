Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

К. Кангва: спасибо богу, что «Арсенал» обыграл «Зенит». Без помощи этого бы не случилось

К. Кангва: спасибо богу, что «Арсенал» обыграл «Зенит». Без помощи этого бы не случилось
Комментарии

Полузащитник тульского «Арсенала» Кингз Кангва прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1).

«В первую очередь хочется сказать большое спасибо богу за то, что мы сегодня выиграли. Без его помощи этого бы не случилось. «Зенит» — сильная команда с сильными игроками, и мы это прекрасно понимали. Боролись до конца и благодаря нашему желанию в итоге победили», — сказал Кангва в эфире телеканала «Матч Премьер».

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 23 очка в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) располагается на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (19) и «Сочи» (18).

Новость по теме
Губернатор Тульской области раскритиковал судейство в матче «Арсенал» — «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021