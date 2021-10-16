«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: составы команд на матч 8-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Бёрнли» на матч 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Бёрнли».
«Манчестер Сити»: Стеффен, Аке, Лапорт, Стоунз, Канселу, Силва, Эрнандес, Де Брёйне, Фоден, Стерлинг, Марез.
Запасные: Карсон, Сликер, Уолкер, Диаш, Грилиш, Гюндоган, Палмер, Фернандиньо, Зинченко.
«Бёрнли»: Поуп, Питерс, Коллинз, Тарковски, Лоутон, Вествуд, Корк, Браунхилл, Корне, Макнил, Вуд.
Запасные: Хеннесси, Норрис, Бардсли, Лонг, Робертс, Гудмундссон, Леннон, Барнс, Родригес.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери — Майкл Солсбери.
- 16 октября 2021
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