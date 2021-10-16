Клопп прокомментировал разгромную победу в матче с «Уотфордом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом».

«Это было отлично! Никак по-другому не могу сказать. После международного перерыва трудно найти ритм, потому футболисты играют в разных системах. Несмотря на то что ребята провели всего одну тренировку, они были невероятно хороши.



Думаю, у «Уотфорда» были какие-то наработки, но мы не дали им играть. Голы были действительно блестящими, игроки хорошо показали себя, свою энергию и характер», — цитирует Клоппа BBC.



Матч «Уотфорд» — «Ливерпуль» завершился победой красных со счётом 5:0. В составе «Ливерпуля» Фирмино оформил хет-трик, по голу забили Мане и Салах.



После восьми сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 18 очками в активе. «Уотфорд» (7) – на 15-м месте в таблице.

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