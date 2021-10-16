Клопп: Салах — топ, кто лучше, чем он?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре нападающего красных Мохамеда Салаха в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом». В данной встрече египтянин забил гол и отдал результативную передачу.
«Сегодняшнее выступление Салаха было грандиозным. Его пас на первый гол был великолепен, а гол стал особенным.
Он лучший. Мы все это видим. Кто лучше, чем он? Не нужно говорить о том, что Месси и Роналду сделали для мирового футбола, об их доминировании. Прямо сейчас лучший Салах», — цитирует Клоппа BBC.
Гол Салаха в ворота «Уотфорда»:
Матч «Уотфорд» — «Ливерпуль» завершился победой красных со счётом 5:0. В составе «Ливерпуля» Фирмино оформил хет-трик, по голу забили Мане и Салах.
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