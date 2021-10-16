Гвардиола прокомментировал победу в матче с «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли».



«После международного перерыва всегда немного сложно войти в игровой ритм, ещё учитывая то, насколько хорош «Бёрнли». Они действительно хорошо играли, у них есть прекрасные игроки.



Мы хорошо играли 15-20 минут в первом тайме, создавали моменты, а потом потеряли темп. Мы неплохо провели второй тайм, отлично показали себя и могли забить больше голов. Это хороший результат после международного перерыва. Посмотрим, что будет дальше.



Необходимо улучшать свою игру, и я доволен тем, что второй тайм был лучше первого. Команда играла так, как мы хотим играть. Все ребята выложились. Неважно, хорошая игра или нет, главное, что ты бьёшься за своих партнёров по команде. В этом аспекте все великолепно себя показали», — цитирует Гвардиолу BBC.



Матч «Манчестер Сити» — «Бёрнли» завершился победой «горожан» со счётом 2:0. Голами отличились Силва и Де Брёйне.

Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.