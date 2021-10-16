Джикия: ничья с «Динамо» — неудовлетворительный результат. Хорошо, что Тюкавин не забил

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

«Прежде всего расстроились из-за результата, потому что хотелось сегодня одержать победу. Результат неудовлетворительный. У нас многое не получалось из того, что планировали. С чем связано — не знаю. Посмотрим, проанализируем. Надеюсь, это больше не повторится.



Сигналы, что можем вернуться, были и до промаха Тюкавина. Мы и до этого хотели забить, старались. Хорошо, что так получилось — он не забил, а мы затем забили дважды.



Прижали «Динамо» за счёт желания. То, что в концовке впереди был Жиго, — это решение тренера. Были игры, когда я туда выдвигался. Сегодня тренер посчитал, что Жиго должен быть впереди. Как тренер сказал, так и делаем. Как видите, это сработало», — сказал Джикия в эфире «Матч Премьер».