Джикия: в раздевалке спрошу, где у «Спартака» нападающие

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал игру нападающих в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

«Мой гол — наигранная комбинация. Мы этому уделяем внимание, и сегодня это получилось. Думал о том, чтобы пробить через себя, но решил стопроцентно использовать момент и пробить головой. Где нападающие? Сейчас проверим. В раздевалке задам этот вопрос. Думаю, ответят, не маленькие уже», — сказал Джикия в эфире «Матч Премьер».

В матче 11-го тура РПЛ в московском дерби «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.



Защитник «Динамо» Иван Ордец забил первый гол. На 19-й минуте Ордец затылком замкнул навес с углового, перебросив голкипера «Спартака» Александра Максименко. На 60-й минуте динамовцы забили второй гол — Даниил Фомин по центру сделал пас вперёд, Константин Тюкавин убежал от Джикии, выскочил один на один и послал мяч мимо Максименко. Однако Георгий Джикия и Самуэль Жиго забили по голу в концовке матча и сравняли счёт.