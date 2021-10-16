Тренер «Ростова»: комментировать действия арбитра не хочу, но второй гол «Сочи» — ключевой

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Заур Тедеев подвёл итоги матча 11-го тура РПЛ с «Сочи» (2:3).

«Сегодня «Сочи» в первом тайме воспользовался нюансами лучше. Мы изучали друг друга, готовились, но всё решают индивидуальные действия и нюансы в тактике. Это сегодня было основополагающим. Ну и, конечно, второй мяч. Знаете, я ни в коем случае не хочу комментировать действия арбитра и трактовки, но этот мяч стал ключевым», — сказал Тедеев в эфире «Матч Премьер».

В Сочи на стадионе «Фишт» завершился матч 11-го тура РПЛ. «Сочи» принимал «Ростов». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. При этом «Сочи» забил три мяча уже в первом тайме. На 10-й минуте счёт открыл Артур Юсупов. На 28-й минуте Кристиан Нобоа реализовал пенальти, а на 33-й минуте Матео Касьерра довёл счёт до крупного. В начале второго тайма «Ростов» сумел отыграть один мяч, это сделал Баштуш, отличившийся с передачи Игоря Калинина. В концовке гости забили вновь, отличился Али Соу, но уйти от поражения не смогли.