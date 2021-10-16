Федотов: футболисты «Сочи» потеряли бдительность, пропустили гол слишком рано

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги матча 11-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча закончилась со счётом 3:2. «Сочи» вёл с преимуществом в три мяча, но в концовке пропустил дважды.



«Сказали в раздевалке: «Чтобы побеждать, нужно забивать на один гол больше». Да, великолепный первый тайм, три забитых гола к 30-й минуте и ещё ряд супермоментов, плюс забитый гол, когда чуть залезли во «вне игры». Действовали энергозатратно, прессинговали, не давали сопернику поднимать голову. Потом сыграли по счёту. Единственное, потеряли бдительность, пропустили гол слишком рано. Естественно, этот гол вдохнул силы в соперника, и со стороны казалось, что было напряжённо. И на самом деле ряд моментов создали у наших ворот, в частности прострелы. Да, было тревожно.



Но мы в своих атаках могли забить и четвёртый, и пятый. Так что поздравляю свою команду и болельщиков с победой. Наконец-то сегодня была футбольная атмосфера, и это стоит оценить. Футбол для болельщиков. Мы говорили, что приложим все силы для победы, и мы это сделали», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».