«Везёт тем, кто везёт». Божович — о победе «Арсенала» над «Зенитом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал победу в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).
«Зенит» был лучше и создал больше моментов, чем мы. У нас было достаточно удачи, но в чемпионате России с «Зенитом» так и происходит: если тебе повезло, ты можешь выиграть. Хочу поздравить ребят, они бились до конца. Везёт тем, кто везёт», — цитирует Божовича «Матч ТВ».
16 октября тульский «Арсенал» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга в 11-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.
На 53-й минуте счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили. Он получил передачу от Даниила Хлусевича, вышел один на один и воспользовался своим шансом. На 88-й минуте счёт сравнял нападающий «Зенита» Артём Дзюба, который откликнулся на передачу бразильского полузащитника Малкома. Но на 90-й минуте полузащитник хозяев Кингз Кангва дальним ударом установил окончательный счёт.
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