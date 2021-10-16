Разгневанный вратарь «Гленторана» ударил в лицо одноклубника. Видео
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Голкипер «Гленторана» Арон Маккари в матче 9-го тура чемпионата Северной Ирландии с «Колрейном» (2:2) ударил защитника своей команды после пропущенного гола.
На 80-й минуте встречи игроки «Колрейна» сравняли счёт, после чего разъярённый Маккари бросился к защитнику Бобби Бёрнсу и ударил его в лицо. Одноклубник Арона упал, однако вратарь не угомонился и продолжил что-то высказывать лежащему игроку. На эпизод отреагировал судья и показал красную карточку Маккари. Видео инцидента опубликовано в «твиттере» BBC SPORT NI.
Права на видео принадлежат BBC.
В итоге матч завершился вничью. «Гленторан» набрал 13 очков в восьми встречах и занимает шестое место в таблице, «Колрейн» (15) находится на четвёртой строчке.
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