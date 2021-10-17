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«Футбол такие вещи не прощает». Игнатьев – о ничьей в матче «Рубин» — «Локомотив»

«Футбол такие вещи не прощает». Игнатьев – о ничьей в матче «Рубин» — «Локомотив»
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Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев подвёл итоги матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:2).

«Как может быть хороший результат, если за 30 секунд до конца сыграли вничью матч, который должны были выиграть? Нехватка концентрации, вот и все. Футбол такие вещи не прощает», — приводит слова Игнатьева ТАСС.

Напомним, вчера, 16 октября, «Рубин» на стадионе «Казань Арена» принимал «Локомотив». Матч завершился ничьей со счётом 2:2. Железнодорожники сравняли счёт на 90+3-й минуте встречи усилиями Рифата Жемалетдинова. Эта игра стала дебютной в «Локомотиве» для нового главного тренера команды Маркуса Гисдоля, который сменил Марко Николича.

«Локомотив» набрал 18 очков, команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» набрал 15 очков, команда находится на 8-м месте в турнирной таблице.

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