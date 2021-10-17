33-летний Нури Шахин объявил о завершении карьеры футболиста

Бывший полузащитник «Реала», «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Нури Шахин объявил о завершении карьеры футболиста.

«Я больше не буду играть в футбол», — приводит слова Шахина издание AS.

Последним клубом Шахина был турецкий «Антальяспор», в составе которого игрок выступал с 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции хавбек провёл восемь матчей (все в основе) и не отметился результативными действиями. 6 октября стало известно о назначении Шахина на пост главного тренера «Антальяспора». При этом предполагалось, что Нури будет исполнять роль играющего тренера.

Ранее Нури Шахин выступал за «Вердер», дортмундскую «Боруссию», «Ливерпуль», «Реал» и «Фейеноорд».

Добавим, в «Антальяспоре» выступает 34-летний российский защитник Фёдор Кудряшов, который в нынешнем сезоне чемпионата Турции провёл два матча.