Защитник «Лацио» Фелипе извинился за удаление после матча с «Интером»

Защитник «Лацио» Луис Фелипе Рамос принёс извинения за удаление после матча 8-го тура итальянской Серии А с «Интером» (3:1).
«Прежде всего хочу сказать, что уважаю «Интер» и любой другой клуб. Мы все профессионалы, работаем для достижения наших целей, и мы всегда уважаем других профессионалов. В конце матча я запрыгнул на плечи Туку, потому что он — один из моих лучших друзей в футболе. Мы дружим семьями и всегда были близки. Мне больше всего хотелось обнять его и пошутить о результате, насколько позволяет наша дружба, но я переусердствовал. Возможно, это было не лучшее место и не лучшее время.
Я прошу прощения у всех, кого это оскорбило. Я не пытался проявить неуважение к нему, к другим спортсменам или к болельщикам. Это был невинный поступок человека, который уважает Туку. Я люблю тебя, брат», — написал Фелипе на своей странице в «Инстаграме».
После финального свистка Фелипе во время празднования победы запрыгнул на спину полузащитнику миланцев Хоакину Корреа. Футболисты ранее выступали вместе за «Лацио» и были близкими друзьями, но в нынешних реалиях Корреа не оценил юмор Луиса Фелипе и гневно отреагировал на выходку бразильца. Судья, увидев этот эпизод, поспешил показать защитнику «Лацио» красную карточку.
- 17 октября 2021
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