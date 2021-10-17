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«Сельта» — «Севилья»: составы команд на матч 9-го тура испанской Примеры

«Сельта» — «Севилья»: составы команд на матч 9-го тура испанской Примеры
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Стали известны стартовые составы «Сельты» и «Севильи» на матч 9-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Севилья».

«Сельта»: Дитуро, Галан, Айду, Мурильо, Мальо, Бельтран, Суарес, Мендес, Нолито, Мина, Аспас.

Запасные: Бланко, Араухо, Фонтан, Васкес, Баэса, Серви, Солари, Йокушлу, Гальярдо.

«Севилья»: Боно, Аугустинссон, Рекик, Навас, Гудель, Ракитич, Фернандо, Жордан, Окампос, Торрес, Мир.

Запасные: Дмитрович, Пастор, Акунья, Кармона, Монтьель, Дилейни, Сусо, Ламела, Родригес, Эль-Хаддади, Идрисси.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Помогать ему будут ассистенты Роберто Диас Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери — Херман Сид Камачо.

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