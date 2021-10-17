Президент «Урала» назвал беспределом судейство в матче с ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал работу судей в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«Это действительно и есть беспредел. Такие ошибки, когда есть VAR. Куда это годится? Хачатурянц много делает для того, чтобы судейство стало лучше. Но у него сейчас просто нет судей: много молодых, многих он выгнал. Судить некому. Поэтому какие-то ошибки мы готовы терпеть с учётом этих обстоятельств. Но не такие, которые были допущены сегодня», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Московский ЦСКА набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (9) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23). В следующем туре чемпионата России ЦСКА 23 октября сыграет с «Крыльями Советов», а на следующий день «Урал» проведёт встречу с «Ахматом».