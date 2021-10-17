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«Вест Хэм» с минимальным счётом обыграл на выезде «Эвертон»

«Вест Хэм» с минимальным счётом обыграл на выезде «Эвертон»
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Сегодня, 17 октября, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Гости одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 74-й минуте встречи защитник «молотобойцев» Анджело Огбонна вывел свою команду вперёд, ему ассистировал Джаррод Боуэн.

Защитник «Вест Хэма» Огбонна забивает гол в ворота «Эвертона»:

После восьми сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Вест Хэм» располагается на 6-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. «Эвертон» (14) – на 7-м месте.

В девятом туре чемпионата Англии «Эвертон» примет дома «Уотфорд», а «Вест Хэм» сыграет домашний матч с «Тоттенхэм Хотспур». Первая встреча состоится 23 октября, а вторая — 24 октября.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
17 октября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Огбонна – 74'
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