Арбитр возобновил матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»

Арбитр матча 8-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» Андре Марринер возобновил встречу после её остановки.



Напомним, причиной остановки игры стало то, что одному из болельщиков на трибуне стало плохо. Фанаты сигнализировали об этом арбитру встречи Андре Марринеру, который остановил игру на 41-й минуте. Медики «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» побежали оказывать помощь пострадавшему. Арбитр увёл команды в раздевалки.



К концу первого тайма «Тоттенхэм» выигрывает со счётом 3:1. За «Тоттенхэм» отличились Тангай Н’Домбеле, Гарри Кейн и Сон Хын Мин. Мяч «Ньюкасла» забил Каллум Уилсон.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Ньюкасл».

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 12 очков в 7 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (3) — на 18-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 19 очков в 8 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».