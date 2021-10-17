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«Краснодар» — «Уфа». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Форвард «Уфы» Агаларов получил травму в матче с «Краснодаром», его унесли на носилках

Форвард «Уфы» Агаларов получил травму в матче с «Краснодаром», его унесли на носилках
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В эти минуты в Краснодаре проходит матч 11-го тура РПЛ. «Краснодар» на одноимённом стадионе принимает «Уфу».

В середине первого тайма произошёл неприятный инцидент. На 29-й минуте форвард гостей Гамид Агаларов получил травму и был вынужден покинуть поле. Нападающего унесли на носилках. В результате его заменил Остон Урунов.

Примечательно, что Агаларов до травмы открыл счёт. Форвард отличился на 9-й минуте с передачи Вячеслава Кротова.

Агаларов является лучшим бомбардиром чемпионата России. В нынешнем сезоне нападающий забил 9 мячей. Он уже вызывался в сборную России.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Уфа». По истечении 40 минут игры гости ведут с минимальным счётом.

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