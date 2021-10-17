Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Матич может перейти в «Барселону»
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Сербский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич может летом перейти в «Барселону», сообщает The Sun.
По информации источника, каталонский клуб заинтересован в укреплении центральной линии. «Барселона» рассчитывает подписать 33-летнего полузащитника по сниженной цене из-за того, что к лету у серба останется год по контракту с «Манчестер Юнайтед». Также зарплата Матича является приемлемой для каталонцев.
Неманья Матич выступает за «красных дьяволов» с лета 2017 года, куда перешёл из лондонского «Челси» за € 44,7 млн. Контракт серба с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги сербский полузащитник принял участие в пяти матчах и отдал одну голевую передачу.
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