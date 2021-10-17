Кокорин пропустит матч с «Венецией» из-за перенапряжения мышц

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на матч 8-го тура Серии А с «Венецией». Россиянин не сможет сыграть во встрече из-за перенапряжения мышц, сообщает Firenzeviola.it.

Кокорин не участвовал во вчерашней тренировке вместе с товарищами по команде, у него было индивидуальное занятие. Российский футболист может восстановиться к матчу с «Кальяри», который состоится 24 октября.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата.

Ранее сообщалось, что Кокорин всё ещё имеет возможность закрепиться в «Фиорентине». Тренерский штаб «фиалок» рассчитывает на него. Россиянин будет получать шансы проявить себя на поле до января 2022 года, после чего Итальяно вместе с руководством «фиалок» примет решение по поводу будущего Александра.