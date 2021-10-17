Антон Миранчук опубликовал пост, посвящённый маме и Алексею. Братьям исполнилось 26 лет

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в «Инстаграме» опубликовал пост, посвящённый маме и своему брату-близнецу Алексею Миранчуку, выступающему за «Аталанту». Сегодня, 17 октября, братьям исполнилось 26 лет.
«26. Спасибо вам всем. Да благословит вас господь. Продолжаем. Несмотря ни на что. Люблю», — написал Миранчук под фото с мамой и братом.
Братья Миранчуки родились в Славянске-на-Кубани. В настоящее время Антон выступает в московском «Локомотиве», а Алексей защищает цвета итальянской «Аталанты».
Ранее в московском «Локомотиве» рассказали о ситуации с Антоном Миранчуком, который пропустил старт сезона из-за проблем со здоровьем. Игрок находился на лечении в Германии, где прошёл полное обследование травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года. По завершении курса консервативного лечения состоится контрольное обследование, затем будет принято решение о дальнейшей программе восстановления.
- 17 октября 2021
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