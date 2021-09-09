В «Локомотиве» рассказали о ситуации с Антоном Миранчуком

В московском «Локомотиве» рассказали о ситуации с полузащитником Антоном Миранчуком, который пропускает старт сезона из-за проблем со здоровьем.
«Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук находится на лечении в Германии, где прошёл полное обследование травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года.
Данная травма была диагностирована новым медицинским штабом ФК «Локомотив» летом текущего года, после чего было принято решение отправить футболиста на обследование в Германию для подтверждения диагноза и выбора тактики лечения. По результатам обследования принято совместное решение, что Миранчук пройдёт курс консервативного лечения в немецкой клинике. По завершении курса, также в Германии, состоится контрольное обследование. После этого будет принято решение о дальнейшей программе восстановления.
Футбольный клуб «Локомотив» находится на постоянной связи с полузащитником и клиникой, оперативно получая всю необходимую информацию», — написала пресс-служба «Локомотива» в своём телеграм-канале.
- 9 сентября 2021
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