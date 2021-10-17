Экс-игрок сборной Англии выступил в поддержку новых владельцев «Ньюкасла»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп высказался о новых владельцах «Ньюкасл Юнайтед» из Саудовской Аравии.



«Я понимаю, что есть проблемы, связанные с правами человека, они бросаются в глаза. Но мы должны быть очень осторожны, чтобы не быть слишком лицемерными, потому что у нас как у страны много сделок с саудовцами.



Мы очень тесно сотрудничаем с саудовцами, поэтому нельзя запрещать клубу иметь таких владельцев. Болельщики «Ньюкасла» хорошо осведомлены о том, кем является новое руководство, но на самом деле я не уверен, что большинство футбольных фанатов действительно волнует, кто владеет их клубом.



Если мы будем вникать в деловые отношения многих владельцев клубов Премьер-лиги, мы можем вообще не иметь лиги. Нужно быть очень осторожными. Фанаты «Ньюкасла» сейчас так взволнованы, они вне себя от радости», — цитирует Реднаппа Daily Mail.



Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн.

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