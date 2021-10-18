Осинькин: тот, кто хоть немного недооценил «Нижний Новгород», потерял с ними очки

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу в матче 11-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:0).



«Скажу так, что те, кто считают, что победа над «Нижним Новгородом» должна быть обязательна, тот или сильно заблуждается, или плохо смотрит нынешний чемпионат. Во-первых, они выше нас были по турнирной таблице, во-вторых, те, кто хоть немного недооценил либо хоть чуть-чуть не справился с уровнем «Нижнего Новгорода», потеряли с ними очки. Просто так команда к 10-му туру набрать 14 очков не может. Хорошая организация игры, достаточно подвижные футболисты, умеющие контролировать мяч. Нам было непросто. Мы входили в игру не очень хорошо, потом создали несколько полумоментов. В итоге свой момент голом закончили. Дальше был неплохой отрезок до второго гола, но после него мы не смогли контролировать матч, так как это надо, чтобы удержать такое преимущество. Надо отдать должное сопернику – это было очень большое давление. Причины, почему так произошло, для меня понятны.



Показалось, что Сарвели мог оформить хет-трик? Нам нужно в первую очередь думать о команде. Влад не сыграл несколько матчей в стартовом составе. Показалось, что на их позиции нам нужно было выпустить более быстрых и свежих игроков. Влад сделал то, что надо на своём временном отрезке. Потом мы решили, что более свежий Глушенков сможет помочь команде. Мы понимаем, что и Глушенков может забивать.



Переход на три центральных защитника обусловлен тем, что нам надо было ответить сопернику, что он так широко играл. Они сами играли в пятёрку, играли очень широко. Мы какое-то время, минут 20-25, пытались играть в четвёрку, потом поняли, что для нас будет лучше и надёжнее, если мы сыграем таким образом.



Помешало ли Ивану Сергееву слишком большое желание забить? Да, желание чувствуется. Тем более он понимает, что находится в хорошей форме. В последних матчах он, несмотря на то что не забил, был по-настоящему полезен команде. Сегодня он тоже играл важную роль в команде. Но что-то не идёт, не знаю. Можно шутить на тему, что не забивает, но мы выиграли. Но он нападающий. Он хочет забить. Пусть будет лучше он забьёт и команда выиграет. Где-то и с этим связано то, что я дал ему до конца доиграть, а не сделал замену, чтобы освежить атаку. Нам было важно, чтобы он забил гол и почувствовал ещё большую уверенность в себе. Он сыграл хороший матч», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».