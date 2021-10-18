Экс пресс-атташе «Анжи»: Это’о сказал Керимову, что Кокорин – топ. Он считал его талантом

Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов рассказал, что большое влияние на трансфер Александра Кокорина в дагестанский клуб оказал Самуэль Это’О.
«Мы с Кокорой провели довольно много времени вместе на протяжении его периода в «Анжи», потому что он тренировался индивидуально. Я постоянно ходил отдельно снимать его, чтобы показывать, как он восстанавливается. Физио с него тогда семь потов сгонял. В личном общении Саша был простым парнем, понтов тогда не было. Кокоре нравилась хулиганская и дагестанская тематика, он постоянно спрашивал всякие словечки, постоянно повторял: «Салам, салам». Знал все дагестанские приколы. Он на поле успел выйти два раза во время тренировок, а потом всё закончилось.
Трансфер Саши – креатура Это’О. Мы играли против «Динамо», где Кокора вышел и нормально так повозил. Сэм говорил, что это самый талантливый русский футболист. Точно знаю, что Это’О говорил с Сулейманом по Саше, убеждал, что Кокору надо брать, что это топ, что он должен быть у нас. У Сэма было особое отношение к Сане и к Смолу. Второго он очень сильно поддерживал, когда у него долго не получалось забить, а Кокору буквально выписал в «Анжи», — сказал Расулов в интервью «Чемпионату».
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