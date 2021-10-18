Фернандеш — о 6-м месте «МЮ» в АПЛ: объединившись, мы можем прервать неудачную серию

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался на тему неудачных выступлений команды в последних матчах.
«Мы сможем прервать серию плохих результатов, только если объединимся. Именно это мы и сделаем», — написал Фернандеш в своём «твиттере».
В семи последних матчах подопечные Уле-Гуннара Сульшера победили лишь дважды — обе победы были добыты в компенсированное ко второму тайму время. На минувших выходных «красные дьяволы» уступили «Лестеру» со счётом 2:4.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «МЮ» располагается на шестой строчке. В ближайшие полтора месяца команде Сульшера предстоит поочерёдно сыграть с «Аталантой», «Ливерпулем», «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити», «Уотфордом», «Вильярреалом», «Челси» и «Арсеналом».
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