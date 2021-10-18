Бэйл и Азар пропустят матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Реал»

«Реал» опубликовал заявку на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с донецким «Шахтёром». В список команды не попали футболисты Эден Азар и Гарет Бэйл.

Заявка «Реала»: Куртуа, Лунин, Луис Лопес, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Менди, Мигель, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Камавинга, Бланко, Бензема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано Диас.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шахтёр» — «Реал» состоится завтра, 19 октября, на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Начало встречи — в 22:00 мск. «Реал» в 2 встречах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D. «Шахтёр» (1) идёт на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Шериф» (6) и «Интер» (1).