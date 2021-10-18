Павар: возможно, мой стиль менее сексуален, чем у Хакими и Арнольда, но в защите я лучше

Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар прокомментировал сравнение его игрового стиля с Ашрафом Хакими из «Интера» и Трентом Александером-Арнольдом из «Ливерпуля».



«Да, возможно, на бумаге «стиль Павара» выглядит менее сексуальным, нежели футбол в исполнении Хакими и Арнольда, но мне кажется, что в защите я играю лучше их обоих. Если бы я был недостаточно хорош, то не стал бы основным защитником сборной Франции», — цитирует Павара Sport1.de.

В сезоне-2021/2022 25-летний Павар провёл за «Баварию» четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей. Со сборной Франции Бенжамен стал победителем Лиги Наций. Стоит отметить, что до середины сентября защитник был травмирован.