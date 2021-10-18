Филиппе Коутиньо: никто не знает, как я страдал. Этот шрам сделал меня сильнее

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо поделился эмоциями от матча 9-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (3:1), в котором забил первый гол за 11 месяцев.

«Никто не знает, как я страдал во время восстановления. Гол после столь длительного периода застоя очень важен. Победа тоже была крайне важна для команды, потому что сейчас всё складывается не так, как мы хотим. После всего, через что я прошёл, у меня появилось ещё большее желание бороться. Этот шрам сделал меня сильнее, и я ещё больше настроен вернуть сильнейшего Филиппе», — приводит слова Коутиньо Sport.es.

Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. В сезоне-2020/2021 Филиппе провёл за сине-гранатовых всего 14 матчей, забив три гола и сделав две результативные передачи. Контракт Коутиньо с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года.