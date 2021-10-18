Педри, Дембеле и Араухо не сыграют с «Динамо» в Лиге чемпионов и с «Реалом» в Примере
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Группа футболистов «Барселоны» не примет участия в ближайших матчах клуба, сообщает Marca.
По информации источника, защитник Рональд Араухо, полузащитник Педри и нападающий Усман Дембеле не смогут сыграть за «Барселону» в матче Лиги чемпионов с киевским «Динамо» и в игре 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом».
Все три игрока испытывают проблемы со здоровьем, поэтому медицинский штаб каталонцев рекомендует не задействовать Араухо, Педри и Дембеле в ближайшее время.
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 20 октября. Начало встречи – 19:45 мск.
Встреча 10-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал» пройдёт 24 октября. Начало матча – 17:15 мск.
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